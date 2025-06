Ceraso, non ce l’ha fatta l’uomo rimasto ferito dopo essere caduto da un albero

Non ce l’ha fatta Carmine Ruggiero, il sessantenne di Massascusa di Ceraso che una settimana fa era precipitato da un albero di nespole, riportando ferite gravissime. L’uomo era stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente trasferito in rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni si sono purtroppo aggravate fino all’epilogo fatale.

I traumi riportati nella caduta da circa sette metri di altezza, con un violento impatto sull’asfalto, si sono rivelati troppo gravi. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità di Ceraso, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato per il suo carattere mite e il forte legame con la terra.

Oggi si svolgerà l’ultimo saluto. Il sessantenne lascia la moglie e tre figli. L’intera comunità si è stretta in un abbraccio di cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa improvvisa tragedia.