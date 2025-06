Imbarcazione a vela incagliata ad Agropoli: salvati 4 diportisti dalla Guardia Costiera

Momenti di apprensione nella mattinata odierna al largo del litorale di San Francesco, ad Agropoli, dove una barca a vela battente bandiera straniera si è incagliata sui fondali rocciosi, con a bordo quattro persone.

L’allarme è scattato quando la sala operativa della Guardia Costiera di Agropoli ha ricevuto una chiamata di emergenza via radio dall’equipaggio. Accertata la situazione di potenziale pericolo per gli occupanti, è stato immediatamente disposto l’intervento della motovedetta SAR CP 855 e del battello GC 362.

Raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno verificato che nessuno dei quattro diportisti necessitava di assistenza medica, ma che lo scafo risultava effettivamente bloccato sul fondale. Le due unità navali della Guardia Costiera sono quindi rimaste in zona per garantire sicurezza e supportare le operazioni di disincaglio.

Grazie all’intervento di operatori privati provenienti dal porto di Agropoli, le manovre si sono concluse positivamente. L’imbarcazione, una volta liberata, è stata scortata in sicurezza fino all’approdo nel porto cittadino.

L’intervento rientra nei compiti istituzionali della Guardia Costiera e del servizio SAR (Search and Rescue), operativo 24 ore su 24 per garantire la sicurezza della navigazione e delle attività in mare.

Con l’inizio della stagione estiva, la Guardia Costiera raccomanda a tutti i diportisti di effettuare controlli accurati sui propri mezzi prima di ogni uscita in mare e di prestare massima attenzione alle condizioni meteo.