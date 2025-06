Policoro, incendio in un locale sul lungomare: indagini in corso

Ancora un incendio a Policoro. Questa volta ad essere colpito è stato il locale “Club 86 Smith”, situato sul lungomare , lungo il viale da passeggio, a pochi passi da altri esercizi commerciali.

L’allarme è scattato poco prima delle 8 di questa mattina, quando alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dalla struttura, che solo poche ore prima era affollata di clienti e aveva chiuso all’alba.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai Carabinieri, coordinati dal Maggiore Rampino, e da alcuni volontari che hanno collaborato alle operazioni di spegnimento.

Il rogo richiama alla mente un episodio simile avvenuto appena due settimane fa, quando un camioncino di frutta con sosta autorizzata all’ingresso della città jonica, in un’area destinata agli ambulanti, è stato completamente distrutto dalle fiamme nella notte.

In entrambi i casi, non si esclude la matrice dolosa. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli eventuali responsabili di quello che potrebbe configurarsi come un nuovo episodio intimidatorio.