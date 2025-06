Rifornimento nell’auto privata con la card pubblica: indagine su un agente della polizia municipale di Sala Consilina

E’ stata avviata un’indagine su uno o più agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha, infatti, dato il via a una indagine per peculato per effettuare delle verifiche rispetto a una dettagliate denuncia presentata su un presunto uso improprio della card per il rifornimento di carburante delle auto dei vigili urbani. Secondo chi l’ha presentata qualcuno avrebbe utilizzato la card per effettuare i rifornimenti nell’auto privata e non nella vettura di servizio. La medesima card sarebbe stata “concessa” anche ad altri. Sono state già state sentite diverse persone legate al comando della polizia. Inoltre sono state requisite le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore di benzina dove veniva effettuato il rifornimento – convenzionato con l’ente e completamente esente da problematiche – oltre che studiati gli incartamenti e le varie autorizzazioni. Non ci sono amministratori coinvolti nella vicenda. Fino a questo momento non sono stati adottati provvedimenti nei confronti dei possibili responsabili. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che stanno eseguendo accertamenti per conto della Procura di Lagonegro e come detto hanno a disposizione anche materiale video e documentali. Da quanto trapela l’amministrazione è a conoscenza dell’indagine, in seguito ai vari sopralluoghi delle forze dell’ordine, ed in attesa gli sviluppi degli stessi per prendere eventuali decisioni, essendo – a quanto pare – parte lesa in questa vicenda.