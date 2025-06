Polla piange il suo Marco. Attesa per i funerali, accertamenti sui soccorsi

E’ grande il dolore provato a Polla per la morte di Marco Grimaldi, il 47enne deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto sabato notte lungo la strada di Castrocucco, frazione di Maratea. Marco è caduto mentre era a bordo della sua motocicletta per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La salma è sotto sequestro nell’ospedale di Lagonegro e si attende il nullaosta da parte della Procura per il rilascio della salma e quindi la decisione sulla data dei funerali.

Intanto, a prescindere dalla ricostruzione sull’incidente e sulle cause della caduta (non ci sarebbero altri mezzi coinvolti), si sta anche accertando i tempi del soccorso. Da quanto emerge l’ambulanza è arrivata dopo circa 40 minuti, quasi in contemporanea con vigili del fuoco – la moto è andata in fiamme – e i carabinieri. Marco non è deceduto sul colpo e alcuni passanti intervenuti sul posto – intorno a mezzanotte – hanno sollecitato più volte l’arrivo dei soccorsi. Sempre da alcune testimonianze il 47enne, sposato con una figlia, è stato poi soccorso in ambulanza e purtroppo in seguito è deceduto. Anche su questo aspetto poi si dovrà farà luce.

Ora è il momento del dolore a Polla, Marco era conosciuto, apprezzato. Amico di tutti, sempre a disposizione, Marco era un operaio molto apprezzato, amava le motociclette quasi quanto la tua famiglia.