Atena Lucana ospita “Opera Paese Talk”: Bando Borghi e Cooperative di Comunità per il futuro delle aree interne

Una giornata per riflettere sul futuro delle comunità locali, sulle opportunità offerte dal Bando Borghi e sul ruolo cruciale delle Cooperative di Comunità nella rigenerazione dei territori. È questo il cuore di “Opera Paese Talk – Comunità che cooperano”, l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Atena Lucana, in collaborazione con la Fondazione Appennino, che si terrà venerdì 20 giugno alle ore 17.00 presso lo Schifa Lab, nel centro storico del paese, nell’ambito del progetto Archivio Atena.

Due i momenti principali dell’incontro: da una parte, il racconto e il confronto tra alcuni progetti vincitori del Bando Borghi finanziato con fondi PNRR; dall’altra, una riflessione su come le Cooperative di Comunità possano trasformare i progetti pubblici in vere e proprie imprese collettive, generatrici di sviluppo, inclusione e sostenibilità.

Durante l’evento verrà anche presentato ufficialmente l’avviso pubblico per la costituzione della Cooperativa di Comunità di Atena Lucana, un passo fondamentale per coinvolgere attivamente la cittadinanza nella costruzione di un modello condiviso di sviluppo locale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Luigi Vertucci e del RUP del Progetto Archivio Atena, Daniele Padovani, il talk sarà moderato da Annalisa Romeo, direttrice della Fondazione Appennino.

La prima parte sarà dedicata ai progetti vincitori del Bando Borghi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli comuni, tra cui anche il progetto Archivio Atena. A discuterne saranno: Maria Cerreta, docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Ottavia Ricci, esperta di rigenerazione culturale e sviluppo sostenibile; Franco Cagnoli, Presidente della Cooperativa ViviCalascio.

Nella seconda parte si approfondirà il tema delle Cooperative di Comunità come strumenti concreti per attivare economie locali, valorizzare il territorio e generare coesione sociale. Interverranno: Paolo Scaramuccia, responsabile nazionale di Legacoop per le Cooperative di Comunità; Gianni Lacorazza, cofondatore della Fondazione Appennino; Giancarlo dell’Orco, destination manager; Emilia Voccola, rappresentante della Cooperativa di Comunità Ilex.

“Opera Paese Talk – Comunità che cooperano” si propone come un’occasione di confronto, ispirazione e attivazione, in cui il protagonismo delle comunità locali diventa il motore di un cambiamento possibile e necessario.