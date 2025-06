L’Associazione “L’arte nelle mani” dona “Polipetti all’uncinetto” al reparto di pediatria di Polla

Questa mattina, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, si è svolta una speciale donazione da parte dell’Associazione “L’arte nelle mani”, un gruppo di donne e bambine appassionate all’arte del ricamo. Con grande entusiasmo e affetto, le rappresentanti dell’associazione hanno consegnato al Primario, il dottore Teodoro Stoduto e alla Dottoressa D’Alvano dei piccoli “Polipetti all’uncinetto”, realizzati con tecniche amigurumi, destinati ai neonati del reparto di pediatria.

Questi piccoli e colorati “Polipetti” sono stati donati come terapia benefica, nata in Danimarca come Octopus-Therapy, e sono stati creati appositamente per offrire conforto ai neonati e ai loro genitori. Studi medici e osservazioni cliniche hanno dimostrato che, stringendo con le manine i tentacoli di questi polipetti, i neonati trovano un ricordo rassicurante del cordone ombelicale, il quale può favorire un senso di sicurezza e tranquillità.

La terapia con “Polipetti all’uncinetto” si è rivelata efficace nel calmare i neonati, contribuendo a regolare il battito cardiaco e migliorare l’ossigenazione, favorendo così un ambiente più sereno e rassicurante per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Le rappresentanti dell’associazione hanno ringraziato il dottore Stoduto, i medici gli infermieri del reparto di pediatria che hanno accolto con entusiasmo e disponibilità il progetto, riconoscendone il valore terapeutico.

L’Associazione “L’arte nelle mani” ringrazia tutte le volontarie che hanno dedicato tempo e passione alla realizzazione dei “Polipetti”, testimoniando ancora una volta come l’arte e il cuore possano contribuire a rendere il percorso di cura più umano e accogliente.

Un gesto di grande solidarietà che sottolinea l’importanza dell’arte come strumento di cura e di conforto, portando un sorriso e una carezza a chi ne ha più bisogno.