Sala Consilina, appello per la riapertura del Tribunale: l’avvocato Paladino in pressing sul sindaco Cartolano

La riapertura del Tribunale di Sala Consilina torna al centro del dibattito politico e istituzionale, con una nuova sollecitazione da parte dell’avvocato Angelo Paladino. In una nota indirizzata al sindaco Domenico Cartolano, Paladino sottolinea l’urgenza di coinvolgere direttamente i parlamentari e i rappresentanti del Governo eletti nella provincia, al fine di garantire un sostegno concreto e autorevole alla causa.

La chiusura del Tribunale, avvenuta nel 2013 nell’ambito di una riorganizzazione della geografia giudiziaria, ha lasciato un vuoto significativo nella tutela dell’amministrazione della giustizia sul territorio. Negli ultimi mesi, però, diversi tribunali soppressi hanno ottenuto l’attenzione delle istituzioni grazie all’impegno diretto dei loro rappresentanti governativi, ottenendo così un concreto passo verso la riapertura.

L’avvocato Paladino richiama in particolare la necessità di coinvolgere l’Onorevole Edmondo Cirielli, Vice Ministro al Ministero degli Affari Esteri e già presidente della Provincia, e l’Onorevole Antonio Iannone, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture. Entrambi rappresentano figure chiave, in grado di portare avanti la battaglia con autorevolezza a livello centrale, come dimostrato dai loro colleghi impegnati per la riapertura di altri tribunali nel Paese.

Pare che il Governo starebbe valutando un’azione di revisione della geografia giudiziaria, che potrebbe prevedere il ripristino di piccoli presidi giudiziari in diverse località, tra cui Pedimontana, Lucera, Rossano e Bassano del Grappa.