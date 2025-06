Autoarticolato si ribalta in autostrada. Traffico in tilt a Campagna

Grave incidente stradale questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo. Un autoarticolato si è ribaltato nei pressi dello svincolo di Campagna per cause in corso di accertamento. Il camionista è rimasto ferito ma non in modo grave, per fortuna. Sull’asfalto si è rovesciato l’intero carico invadendo due corsie. Sul posto la polizia stradale, i tecnici dell’Anas e l’ambulanza. Il traffico in direzione sud è in tilt.