Lutto cittadino a Polla, domani, in occasione dei funerali di Marco Grimaldi, il 47enne deceduto dopo un incidente in moto

Il Comune di Polla si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Marco Grimaldi, il 47enne deceduto in un drammatico incidente motociclistico avvenuto nei giorni scorsi a Castrocucco di Maratea. In segno di profonda commozione e vicinanza alla famiglia, il Sindaco Massimo Loviso e il Consiglio Comunale hanno deliberato la proclamazione del lutto cittadino in occasione del rito funebre che si terrà domani, 19 giugno alle 16.30 al Convento di Sant’Antonio a Polla.

La decisione è stata annunciata ufficialmente attraverso una nota in cui l’Amministrazione comunale esprime cordoglio e affetto nei confronti delle famiglie Grimaldi e Berardi, profondamente colpite dalla perdita di Marco, uomo conosciuto e stimato da tutta la comunità.

“Marco Grimaldi – si legge nel messaggio istituzionale – era una persona mite, sorridente e generosa, che ha sempre vissuto nel segno dei valori fondanti della famiglia e del lavoro. Marito amorevole, padre tenero, figlio e fratello premuroso, amico fidato e sempre disponibile, ha saputo conquistare il cuore di chi lo ha conosciuto con il suo rispetto e la sua cortesia.”

Il lutto ha scosso l’intera cittadinanza, che ora si prepara a rendere l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo ha incontrato. Il Sindaco e la Giunta comunale hanno invitato i cittadini, i commercianti e i titolari di attività a partecipare al lutto cittadino, sospendendo le attività durante la cerimonia funebre in segno di rispetto e condivisione del dolore.

Alla moglie Maria Rosaria, alla figlia Barbara, ai genitori, ai fratelli, ai familiari e agli amici di Marco Grimaldi, l’intera comunità di Polla rivolge un pensiero di sincero e commosso cordoglio.