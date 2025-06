Tre donne maltrattate nel Salernitano. Intervengono i Carabinieri

Tre casi di maltrattamenti che vedono come vittime, ancora una volta, due donne si sono verificati nei giorni scorsi nel Salernitano. Lo scorso 12 giugno, i Carabinieri della Stazione di Sarno hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di “allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico” nei confronti di un 51enne del posto indagato per “maltrattamenti contro familiari e conviventi” nei confronti della compagna. La donna sarebbe stata maltrattata dall’uomo in diverse occasioni.

Ancora, il giorno seguente, i Carabinieri della Stazione di Mercato San Severino hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 32enne del luogo. L’uomo è accusato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e lesioni personali”. A farne le spese l’ex-convivente del giovane.

Un altro episodio si è registrato a Salerno dove a un 64enne è applicato il braccialetto elettronico con l’obbligo di divieto di avvicinamento all’ex moglie.