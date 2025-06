Tre giorni di raccolta dell’organico a Sala Consilina per il periodo estivo

L’assessora alle Politiche Ambientali, Teresa Paladino, e l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina informano la cittadinanza che, a partire da mercoledì 25 giugno e fino a mercoledì 24 settembre 2025, sarà attivata una ulteriore raccolta del rifiuto organico anche ogni mercoledì mattina, portando a 3 i giorni di conferimento settimanale della frazione umida.

L’iniziativa, fortemente sostenuta anche dalla Polizia Locale e promossa in collaborazione con la Supereco srl, è pensata per far fronte alle inevitabilli criticità che possano presentarsi durante il periodo estivo in relazione a questo tipo di rifiuto, quando le alte temperature rendono necessaria una maggiore frequenza nella raccolta per motivi igienico-sanitari.

“Si invitano, pertanto, i cittadini ad esporre il rifiuto organico anche il martedì sera, a partire dalle ore 22:00, utilizzando esclusivamente il mastello dedicato, contestualmente alla frazione di carta e cartone, da conferire ovviamente in maniera separata”, si legge in una nota del Comune.

Il resto del calendario in vigore non subirà alcuna variazioni.

“La raccolta straordinaria dell’organico – sottolinea l’assessora all’Ambiente Teresa Paladino – con l’aggiunta di un giorno in più per il ritiro, rappresenta un intervento concreto per migliorare la gestione dei rifiuti nel periodo estivo, riducendo i disagi e prevenendo criticità igienico-sanitarie. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare, rispettando gli orari e le modalità di conferimento, per garantire un servizio efficiente e un ambiente più pulito per tutti.