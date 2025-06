A Tito, l’emporio della Solidarietà della Caritas

Un emporio che non è solo un luogo fisico, ma un percorso di rinascita. A Tito la Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo ha avviato, dal 2018, l’“Emporio della Solidarietà”, un progetto che unisce dignità e sostegno per le famiglie in difficoltà economica temporanea.

L’emporio funziona come un vero e proprio market solidale: le persone beneficiarie ricevono una card a punti che consente loro di accedere gratuitamente a beni di prima necessità. Non si tratta solo di donazioni, ma di un percorso che mette al centro il rispetto e la responsabilità, evitando assistenzialismo passivo e promuovendo l’autonomia.

A raccontare la filosofia e l’operatività del progetto è Marina Buoncristiano, direttrice della Caritas diocesana, che sottolinea come l’obiettivo sia “guardare oltre le difficoltà momentanee, costruendo opportunità concrete di riscatto sociale” nello spazio “Caledoscopio” della Regione Basilicata.

L’emporio rappresenta una delle tante iniziative messe in campo dalla Caritas per affrontare le nuove forme di povertà che attraversano anche i territori lucani, sempre più colpiti da fragilità economiche e sociali.

Oltre all’emporio, sono attivi sportelli di ascolto, percorsi formativi e progetti di accompagnamento personalizzati. E nuove azioni sono già in fase di progettazione, con l’intento di continuare a offrire strumenti e speranza a chi attraversa momenti difficili.