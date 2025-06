Carabinieri e Centrale del Latte “Insieme contro le Truffe”: al via la campagna di sensibilizzazione

Ha preso il via la campagna di sensibilizzazione sulle truffe a tutela di persone fragili e vulnerabili, in particolar modo gli anziani. Grazie all’accordo di collaborazione siglato lo scorso marzo tra il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, e Diego De Martino, coordinatore Generale BU SUD della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., da giugno 2025, su tutte le confezioni di latte commercializzate in provincia sarà stampata l’immagine di un Carabiniere recante un cartello “Attenti alle truffe” e di un’anziana signora, accompagnata dalla raccomandazione “Se hai dubbi chiama il 112”.

La campagna, che proseguirà fino a luglio, punta a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, veicolando messaggi di prevenzione direttamente sulle confezioni di latte. I consumatori troveranno consigli semplici per evitare le truffe e utili indicazioni per tutelare se stessi e i propri cari.