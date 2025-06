Tito Open Summer Beats: musica, arte e giovani talenti accendono l’estate lucana

Tito si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e della creatività con “Tito Open Summer Beats”, il nuovo progetto culturale promosso dall’Amministrazione Comunale e inserito nel programma “La Bella Stagione di Tito 2025”. Un’iniziativa pensata per valorizzare i talenti lucani e trasformare Villa della Costituzione Italiana in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Dal 25 giugno al 4 settembre, ogni martedì e giovedì sera dalle 21:30 alle 23:30, gli “Spazi di Espressione” daranno voce a cantautori, band, musicisti, attori e artisti di strada, offrendo loro un contesto libero e inclusivo dove esibirsi davanti al pubblico. Nessuna selezione rigida, nessuna etichetta: solo voglia di condividere arte.

Il programma prevede anche due eventi speciali: l’8 agosto, una serata collettiva per tutti gli artisti partecipanti, e il 6 settembre, gran finale con performance di tutti i protagonisti del progetto. Un’occasione di festa e condivisione per celebrare la vitalità culturale del territorio.

«Con Tito Open Summer Beats diamo spazio ai giovani e alla loro energia creativa», dichiara l’Assessore alla Cultura Antonio Carlucci. «Vogliamo che la nostra Villa diventi il cuore pulsante dell’arte lucana».

Anche il Sindaco Fabio Laurino sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Investire sulla cultura e sui giovani significa costruire il futuro di Tito. Questo progetto rappresenta la nostra visione: una città viva, dinamica, capace di attrarre e trattenere talenti».

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli artisti lucani o attivi in Basilicata. Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito istituzionale o attraverso i canali social del Comune.

“Tito Open Summer Beats” si propone non solo come evento estivo, ma come un vero laboratorio di cultura e innovazione sociale, con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso e atteso nel panorama culturale regionale.