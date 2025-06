Vasto incendio a Bernalda: fiamme lambiscono le abitazioni, il Comune lancia l’allarme alla popolazione

È in corso dalle prime ore di questa mattina un vasto incendio che sta interessando l’area di Madonna degli Angeli, alle porte dell’abitato di Bernalda. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, si stanno propagando rapidamente, arrivando a minacciare le abitazioni vicine e causando forte apprensione tra i residenti.

Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, con vigili del fuoco, protezione civile, un elicottero antincendio e un Canadair in azione per cercare di arginare il fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e rese complesse dalle condizioni meteorologiche avverse e dal terreno impervio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo appare dolosa. Le forze dell’ordine, oltre a collaborare per la gestione dell’emergenza, hanno già avviato indagini analizzando le immagini di videosorveglianza presenti nell’area per identificare eventuali responsabili.

Nel frattempo, il Comune di Bernalda ha diffuso un avviso urgente alla cittadinanza:

«Prestate la massima attenzione. Ai residenti delle zone interessate si raccomanda, se possibile, di lasciare le abitazioni e di allontanarsi per motivi di sicurezza» – si legge nella nota ufficiale.

Il sindaco Francesca Matarazzo ha espresso la più ferma condanna per l’accaduto:

«È inaccettabile che gesti criminali di questo tipo continuino a mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e a causare danni irreparabili alla flora e alla fauna delle nostre colline. Non ci fermeremo finché i responsabili non saranno individuati e perseguiti».

Il Comune ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori impegnati senza sosta per contenere l’emergenza e ha garantito aggiornamenti tempestivi sull’evolversi della situazione.

La popolazione è invitata a seguire solo fonti ufficiali e ad adottare ogni precauzione utile alla propria incolumità.