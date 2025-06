“Il Forno di Vincenzo”: a Eboli un seminario per costruire un modello inclusivo e comunitario oltre la disabilità

Venerdì 27 giugno 2025, dalle ore 17:00 alle 20:00, la Sala Mangrella del complesso monumentale di San Francesco, nel cuore del centro antico di Eboli, ospiterà il seminario dal titolo: “Il Forno di Vincenzo: dall’Io al Noi, il modello possibile – Progettare una vita di qualità oltre X-Fragile, autismo e ogni disabilità. Passo dopo passo verso il Borgo Solidale.”

Un incontro pensato per promuovere un nuovo approccio al welfare, che metta al centro la persona, la comunità e la qualità della vita, superando logiche assistenziali per abbracciare un modello rigenerativo e inclusivo. Un percorso che parte dalla fragilità per generare valore condiviso, costruendo legami, relazioni e luoghi dove servizi e bisogni si incontrano.

Il seminario è promosso con il patrocinio della Città di Eboli e il sostegno di numerose realtà del terzo settore. A fare da filo conduttore sarà l’esperienza del Forno di Vincenzo, progetto simbolo di inclusione e protagonismo sociale.

Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Eboli, Mario Conte, seguiti da Antonia Autuori della Fondazione Comunità Salernitana. A introdurre e coordinare sarà Vito Bardascino.

Nel programma anche momenti di riflessione visiva ed emozionale, con la proiezione del video “Perché ci vogliamo bene” del fotografo Dante Farricella.

A seguire, l’intervento di China Aresu e Vincenzo Bardascino illustrerà il cuore del progetto “Il Forno di Vincenzo: uno sguardo al futuro”.

Tra gli ospiti anche Luigi Croce, del Centro Studi Sostegno di Brescia e membro dell’AAIDD (Washington), con un focus su: “Qualità di vita o vita di qualità? Tra soddisfazione e diritto di cittadinanza.”

Giampiero Griffo, membro del Consiglio Mondiale di Disabled Peoples’ International, affronterà una domanda centrale nel dibattito contemporaneo: “Chi sono le persone con disabilità?”.

Ilaria Menale, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Eboli, interverrà su “Musei, accessibilità e inclusione: il MANES domani”.

Lo scrittore Gianluca Di Matola rifletterà su “Istituzioni e società: quanto resta da fare per una piena inclusione?”

Il seminario si concluderà con la presentazione del progetto “Passo dopo passo verso il Borgo Solidale”, a cura di Vito Bardascino e Francesca Spera, una visione concreta di futuro che guarda alla costruzione di una comunità realmente inclusiva.

Infine, il buffet di chiusura sarà curato dai “Cavalieri del Pane”, protagonisti di un laboratorio di panificazione guidato da Vincenzo Bardascino, simbolo di come il fare insieme possa diventare occasione di crescita, autonomia e bellezza.