Elezioni amministrative a San Rufo: terzo mandato consecutivo per Michele Marmo

Spogli elettorali dal clima tranquillo quelli conclusisi nel pomeriggio a San Rufo. Poche le persone che si sono recate presso i due seggi elettorali del paese per attendere l’esito del conteggio dei voti delle elezioni comunali 2024. Tra i presenti diversi candidati delle due liste protagoniste della competizione elettorale: la lista numero 1 “Impegno e solidarietà per San Rufo” con candidato sindaco il sindaco uscente Michele Marmo e la lista numero 2 “Insieme ricominciamo da qui” che candidava a primo cittadino l’ex dipendente comunale Angelo Fiore. Ad esprimere la loro preferenza sono state 1118 persone tra i circa 1200 aventi diritto al voto.

A vincere con un ampio margine di vantaggio, 244 voti di differenza, è stata la lista numero 1 vedendo così riconfermato, per il terzo mandato consecutivo, Michele Marmo come primo cittadino. La lista di Marmo ha ricevuto in totale 639 voti, contro i 395 della lista concorrente. I candidati alle cariche minori hanno ricevuto: Maria Antonietta Aquino 98 voti, Martina Marmo 46 voti, Rosa Caterina Marmo 58 voti, Vincenzo Salvioli 38 voti, Domenico Mario Setaro 124 voti, Gino Setaro 79 voti, Luigi Setaro 45 voti, Luigi Tierno 118 voti e Mattia Tierno 33 voti.

La giornata positiva per il sindaco Marmo e la sua lista si è conclusa con grandi festeggiamenti, che continueranno in serata, con la sfilata delle macchine per le vie del paese. Sarà offerto un rinfresco e poi uno spettacolo di fuochi di artificio. E ovviamente c’è attesa per ascoltare le parole del neo eletto sindaco ai suoi concittadini.