Rifiuti pericolosi nel comune di Postiglione. La denuncia delle Guardie Faunistiche Ambientali

Le Guardie Faunistiche Ambientali, sotto la guida dei Dirigenti Raffaele Bonacci e Renato Alvino appartenenti alla sede provinciale ANLC di Battipaglia, hanno recentemente segnalato una situazione allarmante nel comune di Postiglione. L’associazione ha una lunga storia di collaborazione con gli addetti al monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana, ente diretto dal Presidente Nazionale Antonio D’Acunto.

Già il 10 dicembre 2023, le Guardie Faunistiche Ambientali hanno segnalato al Direttore prevenzione del dipartimento ASL Salerno, al Comune di Postiglione, al Sindaco e alla Polizia Municipale, nonché alla Comunità Montana Alburni, la presenza di abbondanti rifiuti urbani pericolosi. Tra i rifiuti segnalati vi erano ben 50 lastre di Eternit, notoriamente dannose per la salute umana e per l’ambiente, oltre ad altri rifiuti speciali non pericolosi.

Tuttavia, durante un successivo servizio di vigilanza del 7 giugno scorso, gli agenti faunistici-ambientali Bonacci Raffaele e Renato Alvino hanno constatato con preoccupazione che la situazione non solo non era migliorata, ma addirittura era peggiorata a causa dell’aumento della vegetazione che ne occultava la presenza. Di fronte a tale degrado, è stato necessario procedere con una immediata denuncia alla Procura della Repubblica.

