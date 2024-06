A Giugliano è stato scoperto un cimitero di auto abbandonate

Un vero e proprio cimitero di auto di provenienza ignota è stato ritrovato a Giuliano in Località Salice. Pezzi di Peugeot 3008, di Maserati, di Renault Captur, Jeep Renegade, Renault Twingo, Opel Corsa, Smart, altri pezzi di auto non identificate, alcune targhe e anche un contrassegno “H” erano tutti riversati in oltre 100 metri di strada sterrata. A fare la scoperta, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, sono state le guardie venatorie della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) di Napoli, coordinate da Giuseppe Salzano.

I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, giunti sul luogo, hanno posto l’area

sotto sequestro ed hanno avviato le indagini di rito.

“Oltre ai tanti reati che si possono elencare: dal furto, all’abbandono di rifiuti pericolosi, alla ricettazione, ai reati contro l’ambiente – dichiara Fabio Procaccini, delegato del LIPU di Napoli – la cosa che più colpisce è proprio l’aggressione che l’uomo perpetra continuamente contro l’ambiente. Confidiamo – conclude Procaccini – che le indagini dei Carabinieri conducano all’individuazione dei rei e che le autorità preposte bonifichino l’area quanto prima”.