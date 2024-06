Arrestati due giovani nel salernitano: in auto con il “crack”

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha arrestato a Nocera Inferiore due individui poco più che ventenni. I militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni, durante i controlli del territorio, hanno intimato l’alt a un’auto, una Fiat Panda. Il conducente ha cercato di fuggire accelerando e mettendo in atto manovre pericolose, mentre il passeggero ha lanciato un involucro dal finestrino, contenente successivamente 20 dosi di “crack”, recuperato dagli agenti. La Fiat Panda, con a bordo ancora i due individui, è stata localizzata successivamente a Nocera Inferiore e sottoposta a controllo, dove i Finanzieri hanno trovato altre 5 dosi di “crack” e 480 Euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica, ai due giovani è stata inflitta la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata per uno dei due e trasformata in obbligo di dimora nel proprio Comune di residenza per l’altro dopo il processo con rito direttissimo. Questa attività dimostra l’impegno e l’efficacia della Guardia di Finanza nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e combattere attivamente tutte le forme di criminalità sul territorio.