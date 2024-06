Grande attesa per il 4° Memorial Nicola Cicchetti. Pallavolo ed emozioni a Sala Consilina

Il ricordo di Nicola Cicchetti è oramai un appuntamento fisso nell’estate del Vallo di Diano e non solo, grazie all’impegno di Carmen Freda, Saverio Lopardo e Fabio Galatro, supportati in ogni passo dalla famiglia Cicchetti. Sono oramai quattro anni che il Memorial Nicola Cicchetti dà il via ai tanti tornei che ci tengono compagnia durante le sere d’estate. Il Memorial, che prevede un torneo di pallavolo, non è solo un momento di sport, ogni anno infatti rappresenta l’occasione per ricordare pubblicamente un amico e di condividerne il ricordo con più persone possibili. È anche un bellissimo momento di condivisione di valori e di beneficenza.

L’edizione di quest’anno prenderà il via sabato 15 giugno a partire dalle ore 20.00 con la serata inaugurale e il ricavato di quest’anno sarà devoluto interamente all’associazione di promozione sociale “La Lampara: vele e sogni” di Montesano. “La Lampara” è un’associazione di ispirazione cristiana che ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Grazie alla donazione del Memorial Nicola Cicchetti, l’associazione acquisterà il materiale necessario per permettere a coloro che ne fanno parte di praticare vari tipi di sport a titolo gratuito.

Il Memorial cresce di volta in volta e ogni anno riserva tante sorprese per i giocatori e il pubblico. Quest’anno le squadre che si sono iscritte sono 20, 4 in più rispetto all’anno precedente che aveva già registrato una crescita rispetto al 2022. A partecipare saranno squadre provenienti da tutto il Vallo di Diano e non solo, infatti, tra gli iscritti troviamo squadre di Sapri-Caselle, Lauria, San Gregorio e Paterno.

La grande novità di quest’anno è la suddivisione delle squadre in due diverse categorie, ci sarà una categoria destinata a chi ha più esperienza sul campo da gioco e un girone per coloro che amano la pallavolo ma non hanno una grande esperienza. Sono state le squadre stesse a decidere il girone a cui partecipare in base alle proprie capacità. A tal proposito gli organizzatori affermano che “far parte del girone outsider non vuol dire non saper giocare, anzi forse da un punto di vista umano sapranno farci divertire ancora di più”. La scelta di inserire questo girone è stata dettata dalla voglia di andare incontro alle tante persone che avevano voglia di mettersi in gioco senza però doversi confrontare con squadre tecnicamente più preparate.

“Noi siamo felicissimi del fatto che di anno in anno le iscrizioni siano sempre di più perché questo vuol dire che Nicola è sempre più ricordato – dichiarano Carmen, Fabio e Saverio – Siamo anche molto felici di poter supportare i progetti delle associazioni del territorio che, ci teniamo a precisare, cambiano ogni volta perché vogliamo dare la possibilità a un gran numero di persone di poter beneficiare della solidarietà degli iscritti”.

Queste non sono le uniche novità di questa edizione, le altre sorprese verranno svelate durante il torneo e attraverso le pagine social del Memorial. Già la suddivisione in gironi delle varie squadre è avvenuta in diretta sui social, anch’essi sempre più seguiti. Per restare aggiornati sulle ultime novità e per mettersi in contatto con gli organizzatori è possibile visitare la pagina Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063453318505) e la pagina Instagram (https://www.instagram.com/4_memorial_nicola_cicchetti?igsh=MWU2angweWZlcXp0cw==).

Dunque, il primo appuntamento con il 4° Memorial Nicola Cicchetti è sabato 15 alle ore 20 al Palazingaro di Sala Consilina. Il torneo proseguirà fino a venerdì 5 luglio, data in cui si terrà la grande finale e le premiazioni. Di seguito il calendario delle partite.