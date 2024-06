Presentata a Sassano la nuova edizione della Valle delle Orchidee

Nell’aula consiliare del comune di Sassano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della Valle delle Orchidee, che avrà luogo domenica 16 Giugno in località Campo di Filano a Sassano. La nuova edizione di una delle iniziative più amate e seguite da tutto il territorio del Vallo di Diano, ritorna con tante novità. A partire dalla località scelta per lo svolgimento dell’evento, che non a caso, come ha anche sottolineato la giornalista Giovanna Quagliano, moderatrice della conferenza, è una località accessibile a tutti a riprova dell’impegno del Comune nell’azione di abbattimento delle barriere architettoniche.

Insieme al sindaco di Sassano, Domenico Rubino, che ha illustrato come si svolgerà la giornata, anche il vicesindaco Gianfranco Russo e il consigliere comunale Gianfranco Cavallone che hanno lavorato alla realizzazione dell’evento insieme agli assessori Angela Pizzi e Pio Biancamano.

Tra i sostenitori dell’evento anche la BCC Monte Pruno, presente alla conferenza stampa con il dottor Antonio Mastrandrea, responsabile di Segreteria degli affari e direzione della banca di credito, che come portavoce della BCC, si è detto veramente soddisfatto e grato di essere tra i realizzatori di questa iniziativa molto importante per lo sviluppo del territorio.

Dopo anni di assenza, dovuti sia alla pandemia del 2020, sia alla più recente peste suina, ritorna, dunque, la Valle delle Orchidee insieme alle sue visite guidate, i suoi trekking a cavallo, i giochi per i più piccoli e la possibilità di degustare e lasciarsi affascinare non solo dalle bellezze naturalistiche che questa Valle ha da offrire, ma anche dalle leccornie del posto, cucinate a regola d’arte dalle persone che compongono le varie associazioni culturali all’interno del comune.

Insieme al comune di Sassano e alla BCC Monte Pruno, tra i sostenitori anche la cooperativa “Il Sentiero”, l’associazione di protezione civile ANPAS “L’orchidea” e da quest’anno anche Helios s.p.a. che da qualche mese in sinergia con il comune di Sassano ha avviato il progetto pilota della costituzione di una comunità energetica rinnovabile, che non a caso porta proprio il nome di “Valle delle Orchidee”.

A sottolineare come la natura dell’evento e il suo protagonista principale sia proprio l’ambiente e la sua salvaguardia, la Helios ha in programma durante la giornata di domenica, un percorso interattivo di introduzione all’energia, dedicato ai più piccoli, che scopriranno la storia dell’energia dall’età primordiale ai giorni nostri insieme a tanti modi per non sprecarla.

Tutto pronto dunque a Sassano, per poter vivere una giornata all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della conoscenza del nostro territorio.