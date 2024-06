A Salerno nasce il “Gattoparco Leone”: lo spazio dedicato al gatto scuoiato vivo ad Angri

A Salerno nasce il primo gattoparco cittadino, un’area di sgambamento protetta dedicata ai gatti domestici. Il “Gattoparco Leone”, intitolato al micio che venne scuoiato vivo ad Angri, è stato realizzato negli spazi attigui alla chiesa di Santa Maria dei Greci di Fratte su iniziativa del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad. A sostenere il progetto, che verrà presentato questo pomeriggio, ci sono il Comune di Salerno, l’Arcidiocesi di Salerno- Campagna- Acerno e la parrocchia di Santi Felice e Giovanni in Pastorano.

Il Gattoparco, munito di reti ad hoc e con arredi a tema, tra tunnel e giochi per i felini, restituisce ai gatti attimi di avventura in natura, senza rischi. All’area si potrà accedere gratuitamente, a turni programmati, nel corso di aperture sperimentali previste nel periodo estivo. Lo spazio è usufruibile dai gatti domestici, regolarmente vaccinati e sterilizzati, accompagnati dai loro proprietari. Nello stesso spazio saranno organizzate anche iniziative di natura sociale e culturale aperte a tutta la comunità.

Con questa iniziativa i volontari del Centro per la Legalità, partendo dalla triste storia di Leone, hanno voluto puntare i riflettori sull’escalation di maltrattamenti e torture inflitte agli animali nel territorio salernitano. La cooperativa Galahad, inoltre, ha allargato il proprio impegno educativo e sociale con azioni di sensibilizzazione sul rispetto verso gli animali, rivolgendosi ai più giovani. Dal prossimo autunno, infatti, i giovanissimi utenti del Centro, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, saranno protagonisti di iniziative di sensibilizzazione e promozione di raccolte solidali rivolte ai canili, ai gattili e agli animali in difficoltà.

Per restare aggiornati su tutte le attività del Gattoparco è possibile seguire la pagina Facebook del Centro per la Legalità (Centro per la Legalità- Coop. Galahad) o contattare il numero 3287354728 su WhatsApp.