Gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina vincono il concorso provinciale sulla trasformazione dei rifiuti

Grande soddisfazione per gli studenti dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” dell’istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, che si sono piazzati sul gradino più alto del podio a livello provinciale nel concorso “Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Idee e progetti per trasformare i rifiuti in risorse per la salvaguardia dell’ambiente”. Durante il “Green Med Symposium” tenutosi ieri mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il senatore Enzo De Luca, presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, ha premiato gli studenti vincitori .

Gli allievi, guidati dai docenti Stefano Pierri ed Elia Tepedino, hanno illustrato attraverso un video l’iter progettuale relativo alla sperimentazione di un materiale innovativo: un calcestruzzo denominato CONCRETE 4-R. Le sue caratteristiche intrinseche lo rendono adatto alla riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero di un rifiuto che trova difficile collocazione in discarica come la cenere di pellet di categoria B. Tale rifiuto è stato utilizzato nella sperimentazione in sostituzione di una piccola percentuale di cemento, componente più costoso del calcestruzzo. Gli alunni hanno conseguito una borsa di studio dell’importo di 2.000 euro. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Polla Massimo Loviso, che ha accompagnato una delegazione dell’istituto omnicomprensivo statale di Polla, risultata vincitrice nella categoria scuole per l’infanzia.