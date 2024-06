La Banca Monte Pruno sostiene i giovani talenti della “Next Gen Summer School”

La Banca Monte Pruno è ancora una volta al fianco dei giovani sostenendo la terza edizione della “Next Gen Summer School”. Per la prima volta, tra i partner sostenitori dell’iniziativa figura la Banca Monte Pruno che tra i suoi obiettivi ha quello di promuovere percorsi formativi validi, per arrivare ad effettive opportunità di placement. Il progetto è un’importante opportunità formativa organizzata della Fondazione Saccone e dedicata a giovani talenti. Il percorso individuato per l’edizione 2024 è quello in “Operations & Manufacturing Management“.

Durante la conferenza stampa di ieri, coordinata dal Presidente della Fondazione Saccone, Giorgio Scala, sono stati presentati i contenuti del percorso formativo e gli obiettivi fissati per i giovani partecipanti, alla presenza dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, e dei partner dell’iniziativa.

Tra gli interventi, per la Banca Monte Pruno, quello del Vice Direttore Generale Cono Federico, che così ha riassunto l’impegno dell’istituto di credito cooperativo: “I percorsi formativi per i giovani non si esauriscono con la laurea all’Università, ma proprio da questo primo obiettivo raggiunto deve iniziare un percorso di ulteriore focalizzazione su quelle competenze che ricerca il mondo del lavoro. Percorsi come “Next Gen Summer School” -ha aggiunto Federico- vanno esattamente in questa direzione e puntano a valorizzare le figure professionali sul territorio, favorendone lo sviluppo, che rappresenta l’obiettivo principale di una Banca di Credito Cooperativo come la Banca Monte Pruno”.