La mostra fotografica della viaggiatrice pollese Manuela Grieco conquista la Spagna

Manuela Grieco, originaria di Polla, è una nota viaggiatrice e scrittrice. “Cacciatrice” di aurore boreale, avventuriera in Africa e pluripremiata per i viaggi che organizza. Nel corso dei suoi tanti “giri” per il mondo ha scattato tante e affascinanti foto. E questi scatti sono stati protagonisti di mostra a Conil de la frontera, in Spagna, dove Grieco ha una delle sue basi.

La mostra, durata un mese, era suddivisa in pareti tematiche, dedicate a paesaggi, streets, persone, una parete sul viaggio in Africa, una parete sulla magia dell’incontro. “Insomma una mostra introspettiva usando foto da tutto il mondo”, ha raccontato Manuela Grieco

La mostra è stata allestita in un locale del paesino ed è stata “un’esperienza bellissima

sia per me – ha aggiunto Grieco – sia per me che per quelli che sono venuti a vederla”. Durante l’evento Grieco ha parlato anche del suo libro di viaggi e anche della sua Polla.