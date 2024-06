Presunto inquinamento nel fiume Secchio a Sant’Arsenio. “Non prelevate l’acqua”

In seguito alla constatazione, avvenuta questa mattina, di una colorazione sospetta e della presenza di microparticelle nel corso d’acqua nei pressi di via Annunziata, il sindaco Donato Pica e l’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Arsenio, si sono immediatamente confrontati con le Autorità preposte. Sul posto sono intervenuti con prontezza i Carabinieri Forestali della Stazione di Polla che in attesa dell’arrivo del tecnici dell’Arpac hanno avviato gli accertamenti del caso.

Una volta giunti sul territorio comunale di Sant’Arsenio, i tecnici dell’Arpac, insieme ai Carabinieri Forestali della Stazione di Polla ed al personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Arsenio hanno avviato scrupolosi controlli lungo il percorso che porta in via Annunziata. I controlli hanno riguardato diverse attività produttive, con il prelievo da parte dell’Arpac di campionature che saranno celermente analizzate.

“Nel mentre – si legge in una nota del Comune – si attendono gli esiti di tutte le verifiche messe in atto, in via precauzioale il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, invita tutti i cittadini a non prelevare per scopi irrigui l’acqua dal fiume Secchio e lungo la Pedemontana o comunque nei pressi del ponte di Via Annunziata a Sant’Arsenio”.