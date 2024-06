Anteprima Nazionale a Salerno per il nuovo libro del giornalista Massimiliano Amato

Su iniziativa dell’associazione Memoria in Movimento e del Comitato provinciale dell’Anpi di Salerno martedì 18 giugno alle ore 18:00 sarà presentato a Salerno in anteprima nazionale,

presso la Casa del Volontariato in via Patella il nuovo lavoro del giornalista Massimiliano

Amato, “Gracceva. L’avventurosa vita del partigiano che salvò Pertini e Saragat”. Pubblicato da Arcadia Edizioni nella collana di studi storici della Fondazione Pietro Nenni, il volume sarà in tutte le librerie a partire dal giorno successivo, mercoledì 19 giugno. Il libro

racconta la vita di Giuseppe “Peppino” Gracceva, nome di battaglia il Maresciallo Rosso, capo militare delle Brigate Matteotti a Roma e nel Lazio. Gracceva fu uno dei principali protagonisti della lunga opposizione armata alle truppe di occupazione tedesca nella Capitale: in quei giorni drammatici e sanguinosi 271 giorni che andarono dal 10 settembre 1943 al 4 giugno 1944 diede prova di straordinario coraggio e intrepida determinazione, partecipando con un ruolo di primissimo piano ad alcune delle azioni più clamorose messe a segno dalla Resistenza romana contro l’esercito invasore. Raccontando la vita di Gracceva, Amato ricostruisce quasi per intero la parabola dell’antifascismo romano: dall’attività clandestina dei gruppi comunisti nella Roma dei primissimi anni del regime mussoliniano, fino alla Resistenza armata delle formazioni partigiane nei 9 mesi dell’occupazione

nazista della Capitale.



Alla presentazione del libro oltre all’autore, giornalista, presenti anche il presidente dell’Anpi provinciale, Ubaldo Baldi, lo storico dell’Università di Salerno Alfonso Conte,

il giornalista Andrea Manzi e, in collegamento video da Viterbo, il direttore della Fondazione Pietro Nenni, Antonio Tedesco.