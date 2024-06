Sant’Arsenio: brutto incidente in via Foce

Un brutto incidente si è verificato nella tarda serata in Via Foce a Sant’Arsenio.



Una Jeep per cause in corso di accertamento ha impattato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione, dove ha perso uno pneumatico, poi contro un muro di una casa per finire al centro della carreggiata. A bordo dell’auto due giovani, di Teggiano e San Pietro al Tanagro. Sembra dalle prime notizie che le loro condizioni non siano gravi. Sono stati trasportati all’ospedale di Polla dai sanitari del 118.



Tanta paura con decine di persone accorse in strada per soccorrere i giovani visibilmente scossi per quanto accaduto. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.