A Sassano una festa per immergersi nella natura, torna la “Valle delle Orchidee”

Si è tenuta ieri mattina, a partire dalle 9:00, l’edizione 2024 della “Valle delle Orchidee”, un vero e proprio evento per dare risalto alle 184 entità di orchidee selvatiche che rappresentano un inestimabile patrimonio naturalistico per l’intera regione Campania. L’evento è stato organizzato dal Comune di Sassano e gode del patrocinio, tra gli altri, dell’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Comunità Montana del Vallo di Diano. Hanno collaborato alla riuscita dell’edizione di quest’anno anche la Banca Monte Pruno, la cooperativa “Il Sentiero”, l’associazione di protezione civile ANPAS “L’orchidea” e Helios s.p.a. che da qualche mese, in sinergia con il comune di Sassano, ha avviato il progetto pilota della costituzione di una comunità energetica rinnovabile denominato, non a caso, “Valle delle Orchidee”.

La manifestazione di quest’anno ha previsto attività di trekking a cavallo, spettacoli di musica popolare, una mostra fotografica sulle orchidee e un’area dedicata ai più piccoli con gonfiabili e un percorso educativo-ambientale che ha proposto un viaggio sulla storia dell’energia. Inoltre, come da tradizione, è stata allestita un’area gastronomia in cui i presenti hanno potuto degustare prodotti tipici sassanesi preparati direttamente in montagna dai volontari della Pro Loco e delle associazioni “I Ragazzi di Caiazzano e “In Cammino con Padre Pio” .

“Dopo lo stop forzato dovuto dai divieti imposti dalla pandemia e dalla peste suina, riprendiamo – dichiara il sindaco di Sassano Domenico Rubino- a riproporre il nostro evento naturalistico al fine di far conoscere le nostre orchidee selvatiche, dal valore inestimabile sia dal punto di vista naturalistico che scientifico”.

Una vera e propria festa insomma, voluta dal Comune di Sassano per dare importanza alla natura e alla biodiversità del nostro meraviglioso parco, per esaltare i valori della convivialità, per invogliare la comunità, soprattutto i più piccoli, a vivere esperienze all’aria aperta e a esaltare l’eccellenza dei prodotti tipici della tradizione locale.