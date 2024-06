I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Amalfi lo hanno colto sul fatto: un 24enne è stato tratto in arresto per “maltrattamenti contro familiari e conviventi, e tentata estorsione”. Il giovane, infatti, avrebbe aggredito il genitori per farsi consegnare del denaro. E mentre si stava consumando l’aggressione sono giunti sul posto i militari.

Il giovane, è stato inoltre trovato in possesso di una rasoio con lama di 4 cm.