Il Costa d’Amalfi fa la storia: beffa il Bisceglie e approda in serie D

Il Costa d’Amalfi approda per la prima volta in serie D, dopo dodici anni dalla nascita. Nella finale di ritorno con il Bisceglie, la squadra costiera ha avuto la meglio, battendo gli avversari con un 2-1. È stata una gara molto combattuta, iniziata in salita per il Costa d’Amalfi a causa della rete di Lucero. Nonostante l’iniziale svantaggio, i costierini non si sono persi d’animo, cercando di mettere a frutto numerose occasioni: nel secondo tempo, infatti, arriva il gol di Caputo a pareggiare i conti.



La marcatura definitiva attiva nel secondo tempo supplementare, con un bellissimo calcio di punizione di Pepe, che regala al team la promozione. È festa grande al “San Martino” di Maiori: il Costa d’Amalfi, conquistando questa vittoria, ha trionfato i playoff nazionali, centrando la storica promozione in serie D.