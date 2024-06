La BCC Monte Pruno è partner del Torneo Internazionale di calcio giovanile a Cava de’ Tirreni

Si è conclusa, con una grandissima partecipazione di giovani sportivi, la XXXIII edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”.

Un evento sportivo realizzato grazie alla guida del Presidente del Comitato organizzatore Giovanni Bisogno, che mantiene viva una tradizione sportiva di prestigio a Cava de’ Tirreni con un torneo tra i più longevi e seguiti nel panorama calcistico giovanile.

Tra i partner si annovera, anche quest’anno, la Banca Monte Pruno, che ha voluto confermare vicinanza e sostegno a questo appuntamento storico che catalizza l’attenzione della Città di Cava de’ Tirreni e valorizza lo sport tra giovani atleti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il torneo è, da sempre, di grande risonanza per la comunità, con 76 formazioni partecipanti, suddivise in 9 categorie ed in rappresentanza di 4 Paesi (Lettonia, Germania, Polonia e Italia); 141 le partite disputate complessivamente con 11 i campi di gioco coinvolti, siti in 5 città (Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino).

Come novità di questa edizione, è stato creato un premio speciale intitolato all’istituto di credito cooperativo: miglior calciatore dell’intero torneo Coppa “Banca Monte Pruno” che è stato assegnato a Nicolò Gamba (classe 2007), attaccante del Ponte San Pietro (Serie D ).



Il Preposto della Filiale di Cava de’ Tirreni della BCC Monte Pruno, Antonio De Chiara, insieme al Presidente del Comitato organizzatore Giovanni Bisogno, ha consegnato, durante la cerimonia finale, il premio al giovane calciatore.