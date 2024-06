Lagonegro. Scontro tra auto e moto: muore cantautore Nicola Colombo

La comunità del Potentino è rimasta sconvolta da un tragico incidente avvenuto sulla SS 585 Fondovalle del Noce, al confine tra Lagonegro e Rivello, che ha causato la morte del cantautore locale Nicola Colombo. Nell’incidente, che ha coinvolto un’auto e una moto, è deceduto anche il conducente dell’automobile. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico del 118, purtroppo per Colombo e per l’automobilista non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ora i carabinieri stanno indagando per comprendere esattamente come si sia verificato l’incidente. Nel frattempo, la comunità lagonegrese è in lutto per la perdita di un artista che ha saputo conquistare il cuore di molte persone con le sue canzoni e il suo impegno nella valorizzazione della cultura locale. Colombo, noto per il suo amore per la musica popolare e le tradizioni lucane, lascia la moglie e tre figli. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio. Il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, ha dichiarato: “La comunità di Lagonegro è profondamente colpita dalla prematura scomparsa di un nostro caro concittadino. Nicola riusciva a trasmettere con leggerezza e gioia la profondità dei sentimenti più semplici. Siamo tutti vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Anche il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, ha espresso il suo dolore: “Nicola è stato un artista straordinario, che ha saputo valorizzare le antiche tradizioni musicali lucane con una passione e un’empatia uniche. Le nostre serate non saranno più le stesse senza la sua voce inconfondibile”. Anche l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Potenza ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicola Colombo, definendolo un caro collega del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Lagonegro.