Omicidio di Angri, fermati un gestore di un locale e un suo collaboratore

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione al fermo disposto dal pm della Procura della Repubblica di due soggetti gravemente indiziati dell’omicidio, del 35enne Mario Carotenuto, commesso con premeditazione e per futili motivi ad Angri. L’attività investigativa dei militari, intervenuti a seguito della morte giovane, colpito da un colpo d’arma da fuoco, ha consentito di ricostruire le ultime ore della vittima precedenti l’agguato, accertando che in due precedenti occasioni nella stessa sera si era reso protagonista di alcune condotte di disturbo a clienti e personale di alcuni locali della movida del centro storico da cui erano scaturite vere e proprie colluttazioni. La visione delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza della zona ha permesso poi di ricostruire nel dettaglio le fasi di preparazione ed esecuzione dell’azione delittuosa commessa.

Con il diretto coordinamento del Pm di turno, si è giunti quindi ad identificare i presunti autori del fatto, un verosimile agguato punitivo, in un imprenditore angrese di 40 anni, titolare di un noto locale della movida del centro storico ad Angri, e di un suo collaboratore 30enne di origini rumene. Rinvenute e sequestrate una mazza da baseball ed una pistola, utilizzate per l’agguato mortale. I due fermati sono stati tradotti in serata presso la casa circondariale di Salerno.