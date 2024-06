Sapri, Campionati Italiani di Vela Ilca Master: si chiude la bellissima tre giorni tra gioia e soddisfazione

Cala il sipario su una tre giorni di vela di eccellente livello, che ha visto protagonisti la città

di Sapri ed il suo mare.

Un grande successo di pubblico e critica ha contraddistinto il campionato italiano di vela

classe Ilca Master, organizzato dal Circolo Nautico Sapri con il coordinamento della V

ZONA FIV , i patrocini di Comune di Sapri, Flag “I porti di Velia”, Città della Vela e del

Mare, Pro Loco Sapri e Confesercenti Salerno e Sapri-Golfo di Policastro e la preziosa

collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Palinuro, della Questura di

Salerno e della Polizia Municipale di Sapri.

La giornata finale ha visto sfidarsi in un’unica prova i timonieri della Classe ILCA 6 con

un vento di poco superiore ai 5 nodi.



Nella classifica finale ILCA 6 i premiati sono stati: Antonio Russo (Circolo Nautico Monte

Procida) nella categoria Apprendisti; Roberto Giacalone (Circolo Velico Marsala) per la

categoria Master; Andrea Milla (Planet Sail Bracciano) per la categoria Gran Master;

Davide Grassi (Club Canot.Roggiero Lauria) per la categoria Great Grand Master e

Stefano Dorini (C.Velico Torre Lago Puccini) per la categoria Legend. Nella femminile

assoluta ILCA 6 ha trionfato Elisa Boschin (S.Naut. Pietas Julia).

Per quanto riguarda l’ILCA 7 Stefano Meciani (GDV LNI Follonica) si è aggiudicato il

primo posto nella categoria Apprendisti; Marco Pasquini (GDV LNI Ostia) ha vinto la

classifica Master; nella Grand Master ha primeggiato Stefano Carnevali (Circolo Nautico

Livorno); infine a Roberto Bini (Vela Club Campione del Garda) è andata la classifica

finale della categoria Great Grand Master.

L’evento sportivo ha attirato centinaia di spettatori, tra appassionati e semplici curiosi, i

quali hanno potuto ammirare le vele bianche riempire il mare della città della Spigolatrice

e creare un panorama a dir poco suggestivo.



Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta nel belvedere del Circolo Nautico Sapri nei

pressi del villaggio regata, sono intervenuti il presidente del Comitato V Zona della Fiv

Campania Francesco Lo Schiavo, il presidente del Circolo Nautico Sapri Leonardo

Pascarella, il sindaco di Sapri Antonio Gentile (protagonista, tra l’altro, in acqua nella

categoria ILCA7), il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania

Franco Picarone ed il presidente dell’associazione italiana classe Ilca Cristiano Panada.

A premiare, per lo staff del Circolo Nautico Sapri, il presidente Pascarella, il suo vice Luigi

Pascuzzi, il presidente onorario e storico fondatore del Circolo Nautico Sapri Mauro Di

Muoio, il consigliere alla base nautica Francesco Manzon, il consigliere allo sport Gabriele

Vita, l’amministratore Francesco Filardi ed il consigliere alla comunicazione Giuseppe

Amato.



Ringraziamenti particolari anche i componenti del Comitato delle Proteste (Presidente

Giuseppe Gentile; componenti: Enrico Milano e Paolo Di Martino) e del Comitato di

Regata (Presidente Francesco Coraggio; componenti: Raffaele Cirillo, Luciano Cosentino,

Adele Gagliardi, Alfredo Sollai, Pasquale Leandro Cutrupi, Antonio Briganti, Antonio Consalvo, Cristiano Panada) ed allo staff dei posaboe con Francesco Forestieri, Alessandro

Mare e Francesco Ardimento.

E’ stata una festa di sport, un vero e proprio momento di condivisione collettiva, in un Circolo Nautico Sapri rinnovato e che è tornato a splendere e ad ospitare regate di caratura nazionale, candidandosi ad essere teatro di competizioni veliche ancor più prestigiose nel prossimo futuro.