Fra le mille eccellenze accademiche per Fondazione Italia USA anche la montesanese Francesca Maggio

Una fra i mille vincitori del Premio America Giovani è la montesanese Francesca Maggio che, lo scorso 14 giugno alla Camera dei Deputati, è stata premiata dalla Fondazione Italia USA. Questo storico riconoscimento intende valorizzare ogni anno 1000 tra studentesse e studenti universitari che si sono distinti nel loro percorso accademico in discipline di interesse per la Fondazione Italia USA.

Francesca Maggio, infatti, si è laureata all’Università degli Studi Internazionali di Roma in “Lingue e didattica innovativa” e grazie al suo brillante percorso accademico, che è passato dapprima nelle aule dell’Università degli Studi di Salerno e poi in quelle della citata università romana, è stata insignita di questo importante riconoscimento; oltre a questo premio anche di una borsa di studio per il master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy” facente parte del programma UNAI (The United Nations Academic Impact) grazie al quale le Nazioni Unite promuovono e supportano l’istruzione accademica.