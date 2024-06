A Padula tutto pronto per il “Sentiero summer camp”. Ecco come partecipare

Al via il “Sentiero summer camp” a Padula. Dal 24 giugno e fino al 31 luglio nella splendida cornice della Certosa di San Lorenzo e in particolare ne “Il Casone” sono previste le numerose attività del campo estivo firmato Il Sentiero, la cooperativa con sede a Teggiano. Le giornate saranno ricche di attività dalle 8,30 alle 16. Sono previste escursioni “avventurose”, laboratori creativi, musicali, teatrali, radiofonici e cinematografici. E ancora attività di sport all’aperto, giochi di gruppo e molto altro ancora. Il servizio mensa è a carico dei genitori.

Per potersi iscrivere occorre compilare un modulo di iscrizione che può scaricare dal sito della cooperativa Il Sentiero o dalla pagina Facebook ufficiale della cooperativa. Oppure ci si può recare nella Certosa di San Lorenzo, ne il Casone” a Padula per la compilazione dei vari moduli in questi giorni: venerdì 21 giugno: dalle ore 14.00 alle ore 20.00, sabato 22 giugno 2024: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Questi sono i documenti necessari da consegnare al momento dell’iscrizione. Documento di identità del genitore o tutore: fotocopia Carta d’identità o passaporto

Per ulteriori informazioni: 3205644627; iscrizioni@cooperativailsentiero.it