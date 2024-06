Al via la Prima Prova della Maturità 2024, ecco le tracce

L’ “Elogio dell’Imperfezione” di Rita Levi Montalcini, “Pellegrinaggio” la poesia di Ungaretti e i “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” il romanzo di Pirandello, sono le tracce scelte dal ministero per l’analisi del testo, proposte agli oltre 526mila studenti che da oggi iniziano gli esami di maturità.

Buona parte delle ipotesi per il toto esame girate in questi giorni per la prima prova della Maturità hanno trovato conferma. I maturandi potranno inoltre optare per la produzione di un testo argomentativo, riflettendo criticamente su temi di attualità, come l’uso della bomba atomica e sulla Guerra Fredda, tramite il testo tratto da “Storia ‘Europa” dello storico Giuseppe Galasso, come l’importanza e il senso del diario nell’epoca digitale, tramite il testo tratto da “Profili, selfie e blog” di Maurizio Caminito.

Tra le tracce proposte, troviamo anche, un testo tratto da “Riscoprire il Silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot e uno di Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla rivista dell’Associazione italiana costituzionalisti, sul valore del patrimonio artistico e culturale.