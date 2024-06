Danza e Ginnastica Kodokan. Tappa del World Cup al Forum di Assago a Milano: tra le protagoniste anche Filomena Marmo

La Ginnastica Ritmica è uno degli sport più spettacolari e affascinanti, in cui la grazia e l’armonia si fondono con la forza e l’agilità. E questo fine settimana, l’Italia sarà la protagonista assoluta di questo meraviglioso sport, poiché ospiterà l’ultima tappa della World Cup al Forum Assago di Milano.

Saranno presenti alcune delle migliori ginnaste al mondo, tra cui nomi famosi come Sofia Raffaelli, Milena Baldassarri, Harnasko Alina, Varfolomeev Daria, Vedeneeva Ekaterina, Onopriienco Viktoriia. Queste atlete sono conosciute per la loro straordinaria tecnica e grazia sul campo di gara, e sicuramente regaleranno emozioni indimenticabili agli spettatori.

Ma tra tutte queste stelle, c’è una piccola ginnasta che merita una menzione speciale: la talentuosa valdianese Filomena Marmo della Danza e Ginnastica Kodokan. Domenica 23 pomeriggio, durante le fasi finali della competizione, si esibirà in una splendida coreografia ispirata a Barbie. Tutti i tifosi e gli appassionati potranno seguirla in diretta e sostenerla con il cuore.

La società Danza e Ginnastica Kodokan ha recentemente concluso con successo due saggi di fine anno, che hanno visto la partecipazione di un pubblico numeroso e entusiasta, uno a Villa d’Agri e l’altro al Palazzetto del Centro Sportivo meridionale di San Rufo. I due spettacoli a tema World Disney sono stati un vero successo, e hanno dimostrato ancora una volta il talento e la dedizione delle ginnaste.

Intanto società si prepara ad accogliere tutte le bambine interessate a partecipare ai Gym Campus estivi. Dai tre anni in poi, nuove o già praticanti, agoniste o meno: c’è spazio per tutte e sarà un’occasione unica per imparare e divertirsi insieme.