Lo scorso 15 giugno nel comune di Perdifumo, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza che impone la misura del “divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico”.

L’ordinanza emessa su richiesta della Procura di Vasto, dal G.I.P. del Tribunale di Vasto nei confronti di un 33enne indagato per “atti persecutori e lesioni personali” nei riguardi della ex compagna residente a Vasto in provincia di Chieti.