A Sanza 15 borse di studio per partecipare alla “Sanza Summer School”

Il Comune di Sanza, nell’ambito del progetto “Sanza: borgo dell’accoglienza” ha sottoscritto un’accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e la Regione Campania finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo di figure specifiche per l’azione di valorizzazione turistico-culturale del borgo.

Si tratta della prima edizione della “Sanza Summer school”, un percorso formativo il cui tema è “Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità”.

L’Ateneo di Salerno ha bandito per l’a.a.2023/24 una selezione per titoli e colloquio per 15 borse di studio per attività di ricerca dell’importo di 1000 euro destinate a laureati triennali in qualsiasi classe di laurea e residenti in Campania per la partecipazione alla Summer School. La commissione si riserva inoltre di rendere disponibili fino a un massimo di 5 posti da uditore per i partecipanti collocati utilmente in graduatoria ma non assegnatari di borsa di studio. Agli uditori saranno garantiti il vitto l’alloggio e il trasporto per la durata del percorso formativo.

Le attività si svolgeranno a Sanza, in locali e spazi adeguatamente allestiti e resi disponibili dal Comune. Il corso si costituisce di lezioni, visite didattiche ai siti e alle istituzioni culturali del territorio, laboratori e workshop sui temi della digitalizzazione, innovazione e creatività per il patrimonio culturale materiale e immateriale e lo sviluppo sostenibile dei territori e le comunità. La prima edizione dell’iniziativa si svolgerà dal 1 al 14 settembre 2024 per 2 moduli didattici: lezioni e laboratori dal lunedì al venerdì per una durata complessiva di 80 ore a cui si aggiungeranno visite guidate e seminari aperti ad esperti del settore e focus group con i tutor per approfondire i temi del corso e preparare i lavori finali il sabato e la domenica.

Chiunque sia interessato ad aderire all’iniziativa può avere maggiori dettagli consultando il bando completo presente sul sito dell’Università di Salerno. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23:59 del 2 luglio 2024.