Il talento universitario della casalbuonese Serena Valva premiato alla Camera dei Deputati dalla Fondazione Italia USA

Fra le mille eccellenze accademiche per la Fondazione Italia USA anche la casalbuonese Serena Valva che è stata premiata lo scorso 17 giugno alla Camera dei Deputati. Il Premio America Giovani, questo il nome assegnato al ricoscimento, promuove il talento universitario ogni anno, scegliendo attraverso determinati criteri- fra i quali un brillante curriculum studiorum e altre valutazioni comparative- 1000 fra neolaureate e neolaureati in tutta Italia, che si sono distinti nel loro percorso di studi in materie di interesse per la Fondazione Italia USA.

Oltre alla pergamena, alle e ai 1000 talenti universitari viene data l’opportunità di conseguire gratuitamente un master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Serena Valva si è laureata discutendo una tesi sperimentale “sull’impatto della lingua inglese nella comunicazione e nell’istruzione scientifica in Italia e Russia” presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, coronando così un percorso dedito alle lingue iniziato nella medesima università tra le aule di Interpretariato e Traduzione. Negli scorsi giorni avevamo parlato anche di un altro talento universitario tutto valdianese, quello di Francesca Maggio che è stata insignita dello stesso premio lo scorso 14 giugno.