Pellegrino sull’autonomia differenziata: “Un provvedimento che fa male al Sud”

Dopo il commento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, contro la recente approvazione dell’autonomia differenziata in Parlamento che, secondo lui, non rappresenta “un’Italia più giusta né un’Italia più forte, ma un’Italia a rischio”, anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino si è espresso in merito alla questione.

“La recente approvazione in Parlamento della legge sull’autonomia differenziata -afferma Pellegrino, capo gruppo di Italia Viva- rappresenta una brutta pagina per il nostro Paese. È troppo comodo chiedere la separazione dopo aver depredato il Sud di risorse economiche e umane”.

“La sfida dell’autonomia- continua- deve essere affrontata garantendo diritti e prestazioni uniformi per tutti gli italiani, senza compromettere l’unità e la solidarietà nazionale. Questo provvedimento fa male al Sud, ma con la determinazione e la passione che ci caratterizzano, possiamo far sentire la nostra voce sostenendo il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata”