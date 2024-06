Presentata la quinta edizione del Festival delle Colline Mediterranee a Salerno. Monte Pruno partner dell’evento

Ieri mattina, all’interno del Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, è stata presentata ufficialmente la quinta edizione del Festival delle Colline Mediterranee. L’evento, che si terrà dal 17 luglio al 2 agosto 2024, animerà sei serate nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro di Tenuta dei Normanni a Salerno.

Il Festival, giunto ormai alla sua quinta edizione, mantiene la formula vincente delle precedenti edizioni, caratterizzata da una combinazione equilibrata di dibattiti culturali e serate di musica, intrattenimento e spettacoli dal vivo. Questo mix ha contribuito a consolidare il successo della manifestazione nel corso degli anni.

Anche quest’anno, la BCC Monte Pruno ha rinnovato il proprio sostegno all’evento, affiancando l’Associazione Culturale Do.Po. e la Tenuta dei Normanni nell’organizzazione della manifestazione. Il supporto costante della banca testimonia il suo impegno per la promozione culturale della città di Salerno.

La direzione artistica dell’evento è affidata al giornalista Eduardo Scotti, che si occuperà anche della conduzione delle serate. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato diverse autorità e personalità di spicco, tra cui Cono Federico, Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno, Vincenzo Napoli, Sindaco del Comune di Salerno, don Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e lo stesso Eduardo Scotti. Era presente anche la Camera di Commercio di Salerno, a testimonianza del sostegno delle istituzioni locali.

Tra gli ospiti di rilievo di questa edizione spiccano figure come Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli, il musicista Manù Squillante, l’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e il celebre trombettista Nello Salza.

Nel suo intervento, il Vice-Direttore Generale Cono Federico ha ribadito l’importanza del contributo della BCC Monte Pruno nella promozione culturale della città. Federico ha sottolineato come iniziative di grande valore culturale, come il Festival delle Colline Mediterranee, rappresentino un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità salernitana.

La quinta edizione del Festival delle Colline Mediterranee promette di essere un evento ricco di contenuti e di spunti di riflessione, confermandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cultura, musica e spettacolo.