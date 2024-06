Sospensione cautelare per il prof Alfano per le frasi omofobe e sessiste

Si registrano ulteriori novità sulla vicenda delle frasi pronunciate da Carmine Alfano, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e Ricostruttiva dell’Università degli Studi di Salerno situata presso l’ospedale Ruggi. In quindici minuti di audio estratti da varie conversazioni e riunioni tenute dal professore si può sentire Alfano pronunciare frasi omofobe e sessiste che potrebbero sicuramente avere effetti negativi sulla formazione e sul benessere psicologico degli specializzandi. Inoltre al docente si contestano le accuse di mobbing e maltrattamenti verbali e fisici, che vanno dalla minaccia di non superare l’esame annuale alla negazione delle ferie, tutte rivolte ai medici specializzandi dell’Unisa.

Come si può leggere in una nota inviata dall’Ateneo alle testate giornalistiche “in riferimento ai fatti riportati dalle testate giornalistiche relativamente alla Scuola di Specializzazione di Chirurgia plastica, si comunica che l’Ateneo ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del professore Carmine Alfano e contestualmente adottato provvedimento di sospensione cautelare del docente dalle funzioni di coordinatore della suddetta Scuola.”