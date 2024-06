Banca Monte Pruno: nuovo mutuo per acquisto e ristrutturazione della prima casa

Arriva l’ultima novità che la Banca Monte Pruno riserva a chi intende acquistare una prima casa o effettuare una ristrutturazione. Un prodotto di mutuo altamente competitivo con un tasso (T.A.N.) del 2,9% ed un T.A.E.G. del 3,19%.

La speciale offerta è dedicata agli under 40, ai soci della Banca Monte Pruno, oltre che ai dipendenti privati con almeno tre anni di anzianità di servizio ed ai dipendenti pubblici.

“Realizziamo insieme il sogno di una casa tutta tua” rappresenta il claim di un mutuo che vuole consentire di raggiungere l’obiettivo di acquistare una casa ad ottime condizioni di mercato, indirizzandosi anche alla categoria dei giovani under 40, oltre che ai soci dell’istituto di credito cooperativo.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi in qualsiasi filiale della Banca Monte Pruno dove personale specializzato sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento.