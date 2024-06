Proseguono i lavori sulla SS “Amalfitana”. Sabato è prevista la riapertura

Continuano gli interventi di messa in sicurezza sulla SS 163 “Amalfitana”, nel tratto di Piano di Sorrento, dopo l’ennesimo crollo di materiale roccioso verificatosi domenica sera. La caduta di alcune rocce ha portato alla chiusura dell’arteria, provocando disagi non solo per filiera turistica di Positano e Praiano ma anche per i residenti di quell’area e i lavoratori che si spostano quotidianamente tra la Costiera e la Penisola Sorrentina.

La strada potrebbe essere riaperta al traffico già da sabato mattina, ipotizzando una riapertura a sensi alternati che da un lato consentirebbe ai rocciatori di lavorare in sicurezza nelle chiodature e nell’apposizione delle nuove reti metalliche e dall’altro consentirebbe a turisti, cittadini e pendolari di raggiungere agevolmente sia Positano e Praiano che le città della Penisola Sorrentina. “L’intervento risolutivo avviato grazie alla sensibilità della Regione Campania e del Genio Civile, sta sortendo già i positivi effetti sperati – dice il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica – Desidero ringraziare per la supervisione dei lavori l’Anas che domani dovrebbe emettere l’ordinanza per la riapertura della strada a senso unico alternato”.

Nel frattempo sulla questione è intervenuta anche Patrizia Spinelli, segretario generale della FenealUil (Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e Del Legno) di Salerno , che ha sottolineato l’importanza di agire preventivamente per evitare che situazioni del genere si ripetano puntualmente, creando disagi ai residenti e ai turisti.