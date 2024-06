Tre amici di Atena Lucana persero la vita sulla SS 598 nel dicembre del 2016. Condannato camionista

L’autista 55enne di Gaeta è stato condannato per omicidio stradale a due anni di reclusione con pena sospesa, per l’incidente mortale avvenuto lungo la Statale 598 “Fondo Valle d’Agri” il 23 dicembre 2016. Il Tribunale di Lagonegro ha emesso la sentenza che include anche il pagamento delle spese processuali e la sospensione della patente di guida per tre anni.

Nell’incidente, avvenuto poco prima del Natale, persero la vita tre amici di Atena Lucana: Tonino Petrone e Tonino Schettino, entrambi di 46 anni, insieme al 62enne Serafino Cicchetti. Il violento impatto tra il camion guidato dall’uomo di Gaeta e la Renault Scenic su cui viaggiavano le vittime non ha lasciato scampo ai passeggeri dell’auto, schiacciati dal mezzo pesante dopo la collisione.

Dopo approfondite indagini supportate da periti e tecnici specializzati in sicurezza stradale, il giudice ha individuato la responsabilità dell’autista di Gaeta, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e specifiche.